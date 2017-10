Unfall in Wil SG: Bauamts-Mitarbeiter (59) von Auto erfasst

Ein 59-jähriger Mitarbeiter des Bauamtes ist am Freitagmittag in Wil SG von einem Auto erfasst und verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Bauamtsmitarbeiter habe seinen Motorkarren am Strassenrand angehalten, um einen Stein und Abfall von der Fahrbahn zu entfernen. Als er wieder in sein Fahrzeug habe einsteigen wollen, sei er von einem vorbeifahrenden Auto im Bereich der Beine erfasst worden. Der Bauamtsmitarbeiter sei in der Folge gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden und anschliessend auf die Fahrbahn gefallen. (SDA)