Unfreiwillig: Tabak-Konzerne starten Anti-Rauchkampagne

In den USA haben die Tabakkonzerne ihre von der Justiz angeordnete Werbekampagne gegen das Rauchen gestartet. «Rauchen tötet im Schnitt 1200 Amerikaner - täglich», heisst es in den sehr schlichten Anzeigen in den grossen US-Sonntagszeitungen.

