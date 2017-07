Unwetter bringt Hagel und Überschwemmungen: Land unter!

Kaum hatte Kult-Sünneler Peter Nyffeler am Samstag Nachmittag in seiner Stammbeiz an der Aare mit einem Apéro das Wochenende begossen, da goss es wie aus Kübeln vom Himmel. Ein Sturm zog über das Mittelland und brachte Starkregen, heftige Böen und Hagel mit sich.

Innert kürzester Zeit standen Strassen unter Wasser und Wiesen von einer Schicht teilweise kirschgrosser Hagelkörner waren bedeckt. Das zeigten eindrückliche Bilder und Videos von Lesern aus den Kantonen Aargau, Solothurn, Bern und Zürich. Praktisch trocken blieb es derweil laut MeteoNews in Basel, der Genferseeregion sowie in Teilen des Wallis und des Tessins.

Autobahn im Aargau nur teilweise befahrbar

Besonders heftig traf es die Region Zofingen AG. Dort verwandelten sich Strassen in reissende Bäche, zahlreiche Keller und Unterführungen wurden überschwemmt.

In Zofingen verwandelte sich die Altstadt teilweise in einen reissenden Bach. Zudem berichten Leser von Stromausfällen in mehreren Gemeinden. Die Autobahn A1 zwischen Aarau und Zofingen wurde überspült und war teilweise komplett gesperrt sowie später nur teilweise befahrbar. Teilweise stand das Wasser so hoch, dass die Autos schon fast darin schwammen.

Am Sonntagmorgen informierte der Krisenstab im Feuerwehrmagazin in Zofingen über die aktuelle Lage: «Grosse Teile von Zofingen haben immer noch keinen Strom, wir sind daran, die Situation aufzuarbeiten».

Auch aus Kölliken AG meldete der TCS überschwemmte Strassenabschnitte. Bei der Notrufzentrale gingen über 320 Schadensmeldungen ein. Verletzt wurde aber niemand.

Insgesamt rückten rund 300 Rettungskräfte zum Einsatz an, darunter 25 Feuerwehren und Chemiewehren, der Zivilschutz und ein Löschzug der SBB. Die Feuerwehr Zofingen rechnet mit einem mehrtägigen Einsatz. «Im Moment wird die Ablösung der Einsatzkräfte organisiert», hiess es am Sonntagmorgen beim Krisenstab.

Bei der Kantonspolizei Aargau sind 350 Notrufe eingegangen, es wurden 600 Elementarschäden gemeldet.

Ebenfalls von den Unwettern betroffen war der Zugverkehr. Weil am Bahnhof Zofingen zwei Gleise unter Wasser standen, fielen die Züge auf der Strecke Basel-Luzern zwischen Olten und Luzern aus.

Am Sonntagmorgen konnten zwischen Lagenthal BE und St. Urban LU keine Regionalzüge verkehren. Passagiere mussten auf Busse umsteigen.

Auch Bäche traten über die Ufer – so beispielsweise die Uerke. «Ganz Uerkheim steht unter Wasser», berichtet Leser Patrik S. «Rund um das Gemeindehaus können keine Fahrzeuge mehr fahren, Garagen und Keller stehen unter Wasser.» Die Feuerwehr steht im Dauereinsatz.

Auch am Sonntag kanns Unwetter geben

Erst im Verlauf des Abends hat sich die Lage laut MeteoNews wieder beruhigt – bevor die Gewitter am Sonntag neuen Anlauf nehmen können. Auf der Nord- sowie Südseite der Alpen wird mit teilweise «sehr heftigen» Gewittern gerechnet. «Es kann auch Unwetterpotenzial bestehen», so MeteoNews. (lha/SDA)