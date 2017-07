US-Amerikaner (62) pflegt todkranke Kinder: «Ich gebe ihnen so viel Liebe wie möglich»

Wenn Engel auf Erden leben würden, dann wäre der Kalifornier Mohamed Bzeek (62) einer von ihnen. Der gebürtige Libyer kümmert sich schon seit zwei Jahrzehnten um todkranke Kinder, die schon längst von den Eltern und Spitälern aufgegeben wurden. In ihren letzten Augenblicken bietet er ihnen Trost und Liebe.

Im Moment kümmert sich der himmlische Helfer um ein 6-jähriges, schwer krankes Mädchen. «Mit ihr kann man nur durch Berührungen kommunizieren. Deshalb halte ich sie. Ich möchte, dass sie weiss, dass sie jemand liebt, dass sie nicht alleine ist», erzählt Bzeek dem «People»-Magazin. Das Mädchen ist von Geburt an stumm und blind, leidet an Mikrozephalie – einer Krankheit, bei der das Gehirn nicht voll entwickelt ist. Die meisten Kinder sterben schon kurz nach der Geburt.

«Auch ihr Leben ist wertvoll»

Bzeek kam 1978 in die USA, wo er seine inzwischen verstorbene Ehefrau Dawn kennenlernte. Durch sie fand er seine Berufung als Pflegevater. «Sie hatte ihr Herz für Kinder in Not geöffnet. Sie liebte jedes ihrer Pflegekinder», erzählt er.

Nach ihrem Tod vor zwei Jahren führte er ihre Arbeit weiter. Am meisten seien ihm behinderte Kinder ans Herz gewachsen. «Auch ihr Leben ist wertvoll – es macht mich glücklich, sie lachen zu sehen», so Bzeek.

Doch das Glück hat auch seine Schattenseiten: Bzeek musste seit 1995 zehn Pflegekinder zu Grabe tragen. Aber das Sterben sei ein Teil des Lebens: «Ich gebe ihnen in ihrer kurzen Zeit so viel Liebe wie möglich.»

Um ihn bei seiner Mission zu unterstützen, wurde für ihn eine Crowdfunding-Plattform errichtet. Bis jetzt kamen schon über 440'000 US-Dollar zusammen. (maz)