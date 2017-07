US-Luftangriff trifft die Falschen: Zahl der Opfer hat sich fast verdoppelt!

Nach dem Angriff, der am Freitagnachmittag im Gereschk-Bezirk radikalislamische Taliban treffen sollte, hatte ein Sprecher der US-Streitkräfte von mindestens neun Opfern gesprochen. Nun ist die Zahl auf sechzehn Tote angestiegen.

Nicht die Taliban, nur Sicherheitskräfte

Laut einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Afghanistan hatte die Luftwaffe am Freitag eine Operation afghanischer Sicherheitskräfte unterstützt. «Wir haben ein Haus beschossen, in dem sich - wie wir glaubten - feindliche Kräfte befanden. Aber es hat sich herausgestellt, dass es lokale Sicherheitskräfte waren», hatte der Sprecher der US-Streitkräfte, Bill Salvin, Freitagabend gesagt.

Die Zahl der US-Luftschläge in Afghanistan ist in diesem Jahr rasant gewachsen. Am Dienstag veröffentlichte Zahlen zur Jahresmitte übertrafen bereits die aus dem ganzen vergangenen Jahr. Angesichts der Landgewinne der Taliban und der Erschöpfung der afghanischen Bodentruppen sehen Militärs Luftangriffe oft als letztes Mittel, die Taliban zurückzutreiben. (SDA)