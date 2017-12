US-Plan treibt Palästinenser zur Weissglut: Trump will US-Botschaft nach Jerusalem verlegen

Donald Trump plant die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das hat er in einem Telefongespräch mit dem Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas bekräftigt. In den besetzten Gebieten drohen nach dieser Provokation neue Aufstände.

18.37 Uhr , Aktualisiert 20.54 Uhr

