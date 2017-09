USA: Trumps Schwiegersohn jahrelang als Frau in US-Wählerlisten geführt

Washington – Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, war offenbar jahrelang als Frau in den US-Wählerlisten registriert. Der heutige US-Präsidentenberater sei als «weiblich» im Wählerregister in New York geführt worden, wie das Magazin «Wired» berichtete.

