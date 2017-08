Vater drei Tage vor der Geburt der Zwillinge erschossen: Mutter stirbt am Tag der Beerdigung ihres Mannes

Es hätte nicht besser laufen können. Jecaugh Suckoo (26) lebt mit seiner Freundin Stephanie Caceres (27) und seiner fast 2-jährigen Tochter Kailane in einer Wohnung in Florida. Die drei freuen sich auf die baldige Geburt ihrer Zwillinge. Doch dann kommt alles anders.

Vater wird drei Tage vor Geburt ermordet

Am 11. Juli wird der Familienvater in der gemeinsamen Wohnung in Palm Beach von einem noch unbekannten Täter erschossen und stirbt. Die Polizei geht von Mord aus. Drei Tage später kommen die Zwillinge Jevaughn Jr. und Lailah zur Welt.

Am Tag nach der Geburt schreibt die dreifache Mutter einen Facebook-Post, indem sie um ihren verstorbenen Mann trauert: «Ich kann nicht verstehen, wie jemand so grausam sein kann, um drei Kindern den Vater zu nehmen. Die Zwillinge werden niemals die Chance haben, ihren Vater kennenzulernen. Ich versuche stark zu sein aber es ist das Schwerste, was ich jemals durchstehen musste.»

Die dreifache Mutter erliegt einer Infektion

Doch plötzlich kommen bei Mutter Stephanie Komplikationen auf. Sie erleidet einen Infekt, muss auf die Intensivstation verlegt werden. Zwei Wochen lang kämpft sie im Spital, bis die dreifache Mutter am 26. Juli verstirbt. Am Tag der Beerdigung ihres Mannes.

Obwohl Familie und Freunde um Stephanie und Jecaugh trauern, denken sie an die Zukunft ihrer Kinder. Am Arbeitsplatz von Stephanie versammelten sich nach ihrem Tod zahlreiche Menschen um für die Waisenkinder zu spenden.

Schon über 100'000 Dollar Spenden für die Kinder

Zusätzlich richtete die ehemalige Arbeitgeberin eine GoFundMe-Seite ein, um dort weitere Spenden zu sammeln: «Wir werden nie verstehen, weshalb es so kam. Doch wir können es akzeptieren und alles tun, was in unserer Macht steht, um ihnen zu helfen.», schreiben die Spendensammler.

Innerhalb von drei Tagen wurde das Ziel von 100'000 Dollar übertroffen und gerührt von der tragischen Geschichte wird fleissig weitergespendet. Das Geld wird für Krankenkosten, Ausbildung und für die sonstige Unterstützung der Kleinen verwendet werden. (boo)