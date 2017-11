NATO-Kooperation gegen Cyber-Angriffe

Das Verteidigungsdepartement (VBS) schützt die Armee vor Hacker-Angriffen und beschloss dafür einen Aktionsplan. In der schwierigen Personalressourcenlage würden noch zusätzlich 100 Stellen zu Gunsten des Bereichs Cyber Sicherheit rekrutiert, so Sprecherin Karin Suini. Bald wolle man mit der NATO zusammenarbeiten. Bereits nimmt ein Schweizer an einer Cyber-Defence-Übung in Estland Teil.

Smart-TV kann sich Viren einfangen

In vielen Schweizer Stuben stehen Smart-TVs. Die Fernseher sind mit dem Internet verbunden. Sie

verfügen über Kameras und Mikrofone – und die können gehackt werden. Kriminelle können eine Videodatei manipulieren, mit einem Virus versehen, sie zum Download anbieten. Breitet sich der Virus auf dem TV aus, kriegen die Hacker Zugang zu Mikrofon und Kamera. Auch wenn der TV eigentlich ausgeschaltet ist.

Stromkonzerne ausgeklügelt angegriffen

Ein Hack im Abklingbecken? Ein Albtraum! Schweizer AKW-Betreiber und Stromkonzerne viel für Cyber Security. Das AKW Gösgen führt immer wieder Prüfungen durch, stimmt sich mit der Meldestelle Melani ab. Dies tut auch Alpiq. «Der Aufwand für die Cyber Security wird aufgrund immer ausgeklügelterer Angriffsmuster stetig grösser», so eine Sprecherin des Stromriesen. Es gebe entsprechende Budgets.

Kameras von privaten PCs angezapft

Es ist der Klassiker: Hacker schleichen sich in Computer von Privatpersonen ein. Sie können die integrierten Bildschirm-Kameras anzapfen, mit einem sogenannten Keylogger Passwörter herausfinden. Als nützliche Programme getarnte «Trojaner» können heimlich eingeschleust werden und Schadprogramme installieren. Wichtig ist es daher, Virenschutzprogramme zu installieren und immer aktualisiert zu halten.

Die SBB werden ständig angegriffen

Zum Zug versuchen Hacker auch bei den SBB zu kommen. «Wir sind fast täglich Angriffen aus dem Internet ausgesetzt», sagt Sprecher Christian Ginsig. Die Passagiere kann Ginsig allerdings beruhigen: Dass Kriminelle die Kontrolle über einen Zug übernehmen könnten, sei nicht möglich. Für die IT-Sicherheit ist bei den SBB eine eigene Abteilung zuständig, die mit einem externen Partner arbeitet.

Hacker können aufs Lenkrad zugreifen

Die Fahrzeugtechnik wird immer vernetzter, was Hackern neue Möglichkeiten eröffnet. Sie können etwa über Bluetooth oder schlüssellose Türöffnungssysteme das Auto aus der Ferne attackieren und bekommen Zugang zu dessen Netzwerk. Sie können dann auf Bremsen oder Lenkrad zugreifen. Auch Assistenzsysteme sind nicht angriffssicher. Profis können Bremsassistenten überlisten und Unfälle verursachen.