VBS streicht Studium für Militärpiloten: Schneller zum Kampfpiloten

Traumberuf Militärpilot – das war einmal. Die Zahl der Bewerber für eine Ausbildung zum Piloten der Schweizer Luftwaffe sinkt seit Jahren – zuletzt auf weniger als 1000 Bewerbungen pro Jahr.

Was viele Bewerber abschrecken dürfte, ist die lange Ausbildungsdauer: Rund acht Jahre vergingen bisher von der Eignungsabklärung bis zum Abschluss mit einer Brevetierung im Cockpit des Super Puma oder der F/A-18.

Ausbildungsblock aus dem Programm gekippt

Wie das Verteidigungsdepartement (VBS) bekannt macht, gibt die Schweizer Luftwaffe jetzt Gegensteuer: Der Lehrverband Flieger kippt den Ausbildungsblock an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) für angehende Militärpiloten kurzerhand aus dem Programm. An der Hochschule in Winterthur ZH erwarben die Anwärter bisher einen Bachelor in Aviatik – und damit einen Hochschulabschluss.



Mit der Abschaffung des integrierten Studiums verkürzt sich die Ausbildungszeit um rund drei Jahre. In Zukunft dauert sie noch rund fünf Jahre. «Dadurch wird einerseits die Ausbildung für die Anwärter attraktiver, andererseits können die Anwärter ihre ersten fliegerischen Erfahrungen machen, bevor sie sich in die zivilfliegerische Ausbildung begeben – ein Vorteil für die gesamte Ausbildung», begründet der Kommandant des Lehrverbands Flieger, Peter Soller, die Änderung.

Bisher absolvierten die angehenden Piloten ihr erstes Training auf dem Pilatus PC-7 erst nach dem Studium – und nach der Ausbildung zum Linienpiloten.

Ein Hochschulabschluss ist weiterhin möglich

Einen Hochschulabschluss können Militärpiloten aber gleichwohl erreichen. Gemäss Luftwaffe wird bei jedem brevetierten Militärpiloten nach mehreren Jahren im Dienst eine individuelle Laufbahnplanung erstellt.



«Für einen Teil der Piloten ist darin ein Bachelor- oder auch ein Masterstudium enthalten», teilt das Verteidigungsdepartement mit. Laut VBS spielen dabei die entsprechenden Eignungen und Neigungen des Piloten sowie der Bedarf der Luftwaffe eine Rolle.



Zwar wird die Pilotenausbildung der Armee damit kürzer, Luftwaffenpiloten jedoch erlangen nicht mehr automatisch einen akademischen Titel. Und einen weiteren grossen Ausbildungsblock, die rund 14-monatige Ausbildung zum Offizier, müssen die Anwärter nach wie vor absolvieren.