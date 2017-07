Velofahrer Markus Gut (72) muss 100 Franken zahlen, weil er auf dem Trottoir fuhr: Die Gaga-Busse von Hergiswil

Markus Gut (72) fehlt jegliches Verständnis. Der Velofahrer wurde in Hergiswil NW gebüsst, weil er auf dem Trottoir fuhr. Der Rentner erklärt: «Ich machte nur einen Bogen um die ewige und mordsgefährliche Baustelle an der Seestrasse. Aus Angst vor den vielen Autos.» Gut wurde gebüsst – lieferte sich einen verbalen Schlagabtausch mit der Polizei: am «Tatort», am Telefon und schriftlich. Die Beamten kannten kein Pardon. Gut muss 100 Franken Busse zahlen: 40 für das Fahren auf dem Trottoir. 60, weil er dadurch ein Rotlicht umging. Aus demselben Grund büsste man auch Guts Frau.

«Man füllt so doch nur die Staatskasse!»

Der Velofan ist sauer: «Ich empfinde es als Schikane!» Gemäss dem Luzerner bat die Polizei mehrere Velofahrer nacheinander zur Kasse: «Das ist reine Abzocke. Man füllt so doch nur die Staatskasse.» Trotzdem will er die 100 Franken zahlen: «Zähneknirschend!»

Seit kurzem steht nun sogar ein Schild neben dem Rotlicht an der Baustelle, das Velofahrer anweist, auf der Strasse zu bleiben. Ein Augenschein vor Ort zeigt dennoch: Jeder zweite weicht auf das Trottoir aus. Verständlich: Das stark befahrene Strassenstück ist wegen der Belagsarbeiten sehr eng. Sogar Autos fahren vereinzelt auf dem Trottoir, weil sie einen Bogen um die Baumaschinen machen müssen.

Regelmässig Beschwerden wegen der Velofahrer

Adjutant Pius Bernasconi von der Kantonspolizei Nidwalden räumt ein, «dass die Polizei eine erhebliche Zahl an Velofahrern büsste». Dadurch wolle man die Verkehrssicherheit gewährleisten. «Es gehen immer wieder Reklamationen ein, weil Radfahrer aufs Trottoir ausweichen», sagt er. «Von Anwohnern, Fussgängern, der Gemeinde und der Bauleitung.»

Fakt ist: Auf dem Trottoir neben der Baustelle kam es zwischen zwei Velofahrern sogar zu einem folgenschweren Unfall mit Körperverletzung. Deshalb bleibt Bernasconi auch bei der Sanktionierung hart: «Hier haben wir einen klaren Auftrag. Im Rahmen unserer normalen Tätigkeit führen wir weiter Kontrollen durch.»

Velofahrer, die sich vor Autos fürchten, sollten auf dem Trottoir besser absteigen. Sonst riskieren sie eine saftige Busse – wie Rentner Gut.