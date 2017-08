Velos beschädigt, Busse angehalten, Reifen zerstochen: Barcelona wehrt sich gegen Massentourismus

«Wir haben keinen Massentourismus»

Interview: Florian Blumer

SonntagsBlick: Einheimische sagen, sie mieden die Altstadt. Hat Luzern ein Tourismusproblem?

Sibylle Gerardi: Nein. Wir sind noch weit weg von Zuständen wie in Venedig. Wenn man den Tourismus will, muss man auch mit vereinzelten negativen Begleiterscheinungen leben. Er ist in Luzern ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Viele sagen, sie hätten nichts vom Massentourismus.

Wir haben keinen Massentourismus. Der Anteil des Gruppentourismus beträgt weniger als 30 Prozent, und auch der ist wichtig, auch wenn nicht alle Akteure gleich viel profitieren. Auch dank unserer Gäste haben wir eine hohe Lebensqualität: Viele Institutionen wie das KKL oder die Schifffahrt gäbe es sonst nicht.

Und doch sind viele Luzerner unzufrieden. Müsste man jetzt nicht handeln?

Die grosse Mehrheit steht hinter dem Tourismus. Wir sind sehr nahe bei Bevölkerung und Politik. Und betreffend Gästemix sind wir gut aufgestellt: Die grösste Besuchergruppe sind die Schweizer, gefolgt von den Amerikanern. Aus China haben wir in den letzten Jahren einen Anstieg von Individualreisenden festgestellt.

Sollte die Bevölkerung nicht stärker miteinbezogen werden?

Dies findet bereits statt – ohne die Unterstützung der Bevölkerung wäre ein erfolgreicher Tourismus nicht möglich. Wir pflegen Kontakt zu den Quartiervereinen, führen jährlich öffentliche Veranstaltungen zur Kultur unserer Gäste oder der Zukunft des Tourismus durch. Und Ende Jahr gibt es jeweils einen Dankes-Event für die Bevölkerung.