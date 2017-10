Verkaufsstopp in sechs Ländern – ist auch die Schweiz betroffen? Matratzen-Skandal erreicht Ikea

Der Skandal um die Gift-Matratzen weitet sich aus. Auch Möbel-Gigant Ikea ist betroffen, wie nun bekannt wird. Der Verkauf von mehreren Matratzen-Typen sei in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Dänemark und im Heim-Markt Schweden komplett gestoppt worden, teilt das Unternehmen mit. Bereits gekaufte Matratzen werden zurückgenommen.

Betroffen sind die Latex-Matratzen des Types Morgedal, Matrand, Myrbacka sowie die Matratzen Hövag, Hafslo und Hyllestad. Alle diese Modelle sind auch in der Schweiz erhältlich.

Ob deshalb auch die Schweiz vom Rückruf und Verkaufsstopp betroffen ist, ist derzeit noch unklar. «Abklärungen laufen», sagt ein Sprecher zu BLICK. Bisher habe man «keinen Grund zur Annahme, dass unsere Matratzen betroffen sind». Denn: «Der Produzent ist hier ein anderer», sagt der Ikea-Sprecher.

Gift möglicherweise krebserregend

Anfang Woche war bekannt geworden, dass der Chemiekonzern BASF über vier Wochen lang einen Kunststoffschaum ausgeliefert hatte, der eine viel hohe zu Konzentration des möglicherweise krebserregenden Stoffes Dichlorbenzol enthielt.

Auch die Schweizer Matratzenhersteller Riposa, Robusta, Roviva und Bico sind betroffen. Beim Matratzenhersteller Riposa aus Bilten GL ist noch nicht entschieden, ob es einen Rückruf geben soll. «Wir müssen zuerst klären, ob und welche Produkte möglicherweise betroffen sind», sagt Riposa-Chef Walter Schnellmann.

Dazu wartet Riposa auf Ergebnisse der Zusatzabklärungen, die die Zulieferer von Riposa in Auftrag gegeben haben. Allein die neueste Erklärung von BASF, dass keine Gesundheitsgefährdung bestehe, genüge nicht, sagt Schnellmann. Denn in der Schweiz gälten in solchen Fällen höhere Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Riposa will BASF verklagen

Bereits klar ist für Schnellmann jedoch, wer für den Schaden aufkommen muss. Riposa werde BASF auf Schadenersatz einklagen, sagt Schnellmann. «Auf BASF wird da noch einiges zukommen.»

Das Einrichtungsunternehmen Jysk, das in der Schweiz 50 Filialen betreibt, hat dagegen bereits eine Reihe eventuell belasteter Matratzen vorsorglich aus dem Verkauf genommen und betroffenen Kunden ein Rückgaberecht eingeräumt. An diesem halte Jysktrotz der Entwarnung von BASF fest, wie Michael Rotermund auf Anfrage sagte. «Für Jysk ist das Untersuchungsergebnis noch nicht endgültig.»

Auch Roviva setzt den Austausch fort. Gemäss Roviva-Chef und Inhaber Peter Patrik Roth haben Nachforschungen ergeben, dass bei Roviva nur eine überschaubare Anzahl von rund 50 Matratzen betroffen sind, die zum Teil noch in Lagern sind.