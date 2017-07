Verkehrskollaps zum Ferienbeginn: Am Gotthard drohen bis zu 13 Kilometer Stau!

Wenigstens ist es nicht unsäglich heiss. So werden die eineinhalb Stunden Wartezeit vor dem Gotthard erträglicher. Denn vor dem Nordportal staut sich der Verkehr auf der A2 am Freitagnachmittag bereits auf rund zehn Kilometern.

Es ist das erste von drei Höllenwochenenden auf der Nord-Süd-Achse, wie Angela Pasquariello, Reporterin von Viasuisse, zu BLICK sagt.

«Vom Ferienverkehr betroffen ist aktuell das Nordportal, aber auch beim Südportal machen sich erste Rückkehrer von den Sommerferien bemerkbar.» Zwischen Quinto und Airolo TI staut sich der Verkehr auf zwei Kilometern.

Heute beginnen in den Kantonen Zürich und Solothurn, aber auch im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und den südlichen Provinzen der Niederlande die Ferien. Die Situation werde sich an diesem Wochenende darum kaum erholen, sagt Pasquariello.

Das erste von drei schlimmen Wochenenden

Bis zum Sonntag würden Staus von bis zu 13 Kilometern Länge erwartet, was einer Wartezeit von zweieinhalb Stunden entspreche. Lediglich ab Mitternacht bis fünf Uhr morgens könnte sich die Situation etwas entspannen. «Bevor es dann mit dem Morgenverkehr wieder drastisch anziehen wird.»

Dabei sei dieses Wochenende trotz Mega-Staus noch nicht das schlimmste, wie Pasquariello weiter sagt. «Noch schlimmer wird es an den darauffolgenden letzten Juli-Wochenenden.»

So beginnen am Wochenende vom 22. auf den 23. Juli die Ferien im Kanton Aargau, sowie in fünf Bundesländern in Deutschland als auch in den nördlichen Provinzen der Niederlande. Und das Wochenende darauf passieren dann zudem viele Schweizer Rückkehrer das Südportal, um pünktlich zum ersten August wieder zu Hause zu sein.

Alternativrouten lohnen sich ab 6 Kilometer Stau

Als Alternativstrecke zum Gotthard empfiehlt Viasuisse die A13 über den San Bernardino. «Dort sind Staus schwieriger zu prognostizieren, weil nicht klar ist, wie viele tatsächlich ausweichen, aber wer in Rheinfelden weiss, dass man auch dort stehen wird, kann noch über den Lukmanierpass ausweichen», so Pasquariello. Und auf der A2 böte sich zudem der Gotthardpass an.

Für Autofahrer aus Bern, Freiburg und dem Jura wäre gemäss TCS die Reise ins Berner Oberland mit dem Autoverlad durch den Lötschberg und dann durch oder über den Simplonpass eine Alternative. Auch die Fahrt durch oder über den Grossen St. Bernhard könnte in Betracht gezogen werden.

Aber ab wann lohnen sich Alternativen überhaupt? Viasuisse empfiehlt für Reisende aus Zürich und Luzern die Alternative über die A13 ab einem Stau von sechs Kilometern. Dann nämlich ist die Wartezeit vor dem Gotthard länger als die zusätzliche Zeit, die für den Umweg über den San Bernardino benötigt wird.