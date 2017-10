Als BLICK-Leser J. O.* am vergangenen Samstag in den Bus 842 nach Uster stieg, traute er seinen Augen nicht. «Ich sah, wie der Busfahrer mitten auf der Strecke sein Tablet hervorholte und damit herumhantierte», sagt er zu BLICK.

Durch das Tippen sei der Busfahrer deutlich abgelenkt gewesen, so der Leser. «Wir fuhren über einen geraden Streckenabschnitt, der Bus schwankte. Ausserdem hat es draussen geregnet, was die Situation umso gefährlicher machte.»

«Das Verhalten ist absolut inakzeptabel»

Doch damit nicht genug: Der Fahrer machte offenbar keinerlei Anstalten, sich von seinem Tablet zu lösen. «Meine Freundin wollte einschreiten, sie sagte zu mir, sie müsse jetzt reagieren. Erst als der Fahrer ihre Aussage hörte, hat er das Tablet weggelegt», erzählt J. O.

Der Bus 842 fährt von Oetwil am See ZH nach Uster und gehört zu den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland VZO. Werner Trachsel, Direktor des VZO, ist von dem Vorfall schockiert: «Das Verhalten des Chauffeurs ist absolut inakzeptabel» sagt er zu BLICK.

«Gehört nicht hinters Steuer»

Mit der Bedienung des Tablets am Steuer habe er sowohl gegen interne Regeln als auch gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen. «Für mich ist das ein klarer Fall. Mitarbeiter, die sich so verantwortungslos verhalten, gehören nicht hinters Steuer eines Linienbusses», so Trachsel.

Der VZO hat mittlerweile die Suche nach dem fehlbaren Busfahrer aufgenommen. «Sobald wir wissen, wer es war, wird dies ernste Konsequenzen haben.» (hah)