Mit dem Mietauto auf die Gegenfahrbahn geraten: Acht Verletzte bei Kollision im Tunnel

Mit dem Mietauto auf die Gegenfahrbahn geratenAcht Verletzte bei Kollision im Tunnel

Im Autostrassentunnel A8 in Lungern OW hat sich am Dienstmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Acht Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. An allen vier beteiligten Fahrzeugen - drei Autos uns ein Motorrad - entstand Totalschaden.

16.57 Uhr , Aktualisiert 18.13 Uhr 9 Reax

