Vermisster Bub: Ganz Deutschland sucht Luca (6)

Wo ist Luca R. aus Krefeld bei Düsseldorf (D)? Der Bub ist am Freitag nach der Grundschule nicht in seine Wohneinrichtung zurückgekehrt, wie das deutsche Portal «focus» berichtet. Kurze Zeit nach verlassen der Schule, sei der Junge noch in der Krefelder Innenstadt gesehen worden.

Die Polizei vermutet, dass Luca auf dem Rückweg von seiner nicht sorgeberechtigten Mutter mitgenommen wurde. Bislang hat die Polizei trotz intensiver Ermittlungen keine Hinweise auf den Verbleib des Sechsjährigen. (hah)