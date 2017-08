Vertraulicher Bericht weist Sauberkeits-Problem nach: So dreckig geht es den SBB

Touristen aus aller Welt bewundern, wie sauber die Schweiz ist. Und wir sind stolz darauf, dass das so ist. Da sind auch die SBB keine Ausnahme. Seit Jahren weist der Bahnkonzern in seinem Geschäftsbericht darauf hin, dass sich die Sauberkeit in Zügen und auf den Bahnhöfen verbessert habe.

Dieses Saubermann-Image bekommt nun hässliche Flecken. Denn in Tat und Wahrheit sind Züge und Bahnhöfe der SBB in den vergangenen fünf Jahren schmutziger geworden. Das zeigt eine als vertraulich eingestufte Studie der Bundesbahnen, über die die «Schweiz am Wochenende» heute berichtet.

Sauberkeit um acht Prozent gesunken

Mehr Schmutz gibt es demnach in nahezu allen Zügen – sowohl in der 1. wie in der 2. Klasse. Lag die Sauberkeit auf dem SBB-internen Qualitätsindex 2012 noch bei etwa 93 Prozent, ist sie bis diesen Frühling auf 85 Prozent gesunken. So lautet das Urteil von extra angestellten Testkunden.

Für Jürg Hurni von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV kein Wunder: «Die Minuten, die das Reinigungspersonal für einen Wagen zur Verfügung hat, wurden in den vergangenen Jahren laufend gekürzt», sagt er der Zeitung.

Zudem hätten die SBB in den S-Bahnen die Abfallkübel aus den Abteilen entfernt. «Das hat dazu geführt, dass einige Kunden ihren Dreck einfach auf dem Platz liegen lassen. Dieser landet später unter den Sitzen», so Hurni.

SBB finden es «nicht dramatisch»

Bei den Bahnhöfen sieht es nicht viel besser aus: Besonders die kleineren sind heute dreckiger als vor fünf Jahren. Am schlechtesten schneiden die Velostationen und Warteräume auf den Perrons ab.

Für die SBB ist die sinkende Sauberkeit kein Problem: Sie sei «nicht dramatisch», da das Niveau nach wie vor hoch sei, so Sprecher Christian Ginsig. Dabei kann die Verschmutzung für die SBB handfeste Konsequenzen haben: Sie ist nämlich eine Grundlage für das Bonus-Malus-System der kantonalen Abgeltungen.

Die Kantone die ist eine können damit die SBB für die Qualität der bestellten Leistungen belohnen oder bestrafen. Es geht um viel Geld. Der maximale Bonus oder Malus beträgt alleine für den Zürcher Regionalverkehr fast fünf Millionen Franken.

Das stille Örtchen kommt besser weg

Der Bericht erhält allerdings auch positive Neuigkeiten. So hat sich die Ordnung in den Zügen verbessert, weil beispielsweise weniger Zeitungen herumliegen. Auch der Vandalismus hat abgenommen. Und an den Bahnhöfen ist ein besonderer Problemort verschwunden: Die Toiletten werden besser bewertet. (sf)