Viel Blechschaden im Kanton Zug: Sechs kaputte Autos in drei Stunden

Eine Automobilistin (74) verlor am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Kreisel Sihltalstrasse/Zugerstrasse in Sihlbrugg die Kontrolle über ihr Auto. Sie überquerte den Kreisel, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Ausstellungsfahrzeug einer Garage.

Laut Angaben der Zuger Polizei wurde die Autofahrerin dabei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ihr Fahrzeug und das Ausstellungsauto erlitten einen Totalschaden. Der gesamte Schaden beträgt etwa 33'000 Franken.

Das Strassenverkehrsamt hat der 74-jährigen Frau den Fahrausweis vorerst abgenommen.

Vier Fahrzeuge fahren bei Bremsmanöver aufeinander

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn A4a. Ein 35-jähriger Autofahrer realisierte viel zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute.

Daraufhin löste er eine Karambolage aus: Er prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos, das wiederum in ein drittes geschoben wurde. Und dieses Auto prallte wiederum in ein viertes Fahrzeug.

Nach Angaben der Zuger Polizei gab es keine Verletzte. Der dabei entstandene Sachschaden aller vier Autos beträgt rund 40'000 Franken. (AG)