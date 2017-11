November bringt Nebel und viel Regen: Jetzt wirds ungemütlich!

Schlechte Nachricht für die kommende Woche. Jetzt beginnen die trüben, nassen Tage. «Es wird eine trübe Woche werden», sagt Nicola Möckli von Meteonews zu BLICK. «Viel Nebel, viele Wolken und immer wieder Regen werden die Woche dominieren. Das Thermometer wird nicht über 8 Grad steigen.»

Schneien wird es im Flachland allerdings nicht. Nur in den Alpentälern und Skigebieten fallen weisse Flocken. In den Hochalpen wird es bis Montag sogar bis zu einem Meter Neuschnee geben.

Ob sich das Schmuddel-Wetter nochmal ändert, ist schwer zu sagen. Aber: «So ein Wetter ist typisch für den November», sagt der Meteorologe. (jmh)

Schneits bei Ihnen?

