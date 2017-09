Vier tote Jungschwäne in einer Woche: Unbekannter tötet Babyschwäne am Bodensee

Im Verlauf der letzten Woche hat ein Unbekannter im deutschen Radolfzell vier Jungschwäne getötet. Der erste Schwan war am vergangenen Donnerstag am Seeufer zwischen einer Bootsvermietung und der Mole gefunden worden. Der Täter hatte den Kopf des Schwans abgetrennt, im Hals steckte ein Schilfrohr.

An den nächsten beiden Tagen wurden zwei weitere Jungtiere mit abgetrenntem Kopf und einem Schilfrohr im Hals gefunden. Schliesslich wurde am Montag beim Wasserspielplatz der abgetrennte Kopf und der Körper eines weiteren Schwans in einem Mülleimer entdeckt.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Verdächtiges im Bereich der Fundorte beobachtet oder sonstige Informationen haben. (boo)