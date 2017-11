Vier Verletzte in Füllinsdorf BL: Frontal-Crash auf schneebedeckter Strasse

Auf schneebedeckter Strasse hat sich am Sonntagvormittag in Füllinsdorf BL ein Unfall ereignet. Eine 48-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Giebenacherstrasse in Richtung Giebenach unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnisen verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und

krachte frontal mit einem entgegenfahrenden Wagen zusammen.

Infolge des Unfalls mussten vier Personen durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden. Sie hatten nach dem Crash über Schmerzen im Nacken- beziehungsweise Rückenbereich geklagt.

An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt. Beide Fahrzeuge mussten durch abgeschleppt werden. Die Strasse war während rund eineinhalb Stunden gesperrt. (rad)