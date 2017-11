Virale Bescherung in Berlin: Witwer sucht Weihnachts-Familie

Oh, besinnliche Weihnachten! Am liebsten verbringen wir sie im Kreise unserer Liebsten. Mit Familie, Freunden, Lebensgefährten, mit Geschenken und üppiger Schlemmerei. Doch ein solch frohes Weihnachtsfest ist nicht allen Menschen vergönnt.

Das musste eine junge Frau beim Wochenendkauf feststellen, beim Eingang zum Supermarkt, dort, wo immer die Kleinanzeigen des Kundenservices hängen. Da werden sonst Staubsauger verkauft, manch einer sucht eine Wohnung, andere bieten Nachhilfestunden in Mathematik an. Doch der jungen Frau fällt eine ganz andere Anzeige auf. Was sie dort liest, berührt sie.

«Wo findet ein einsamer Rentner, Witwer, im kleinen Kreis zu Weihnachten einen Platz zum Mitfeiern?» Dazu schrieb der Mann in krakeligen Buchstaben Name und Telefonnummer.

Casting für die Weihnachtsfamilie

Einsamkeit im Alter – ein wiederkehrendes Thema, besonders an Weihnachten. Flugs schiesst die junge Frau ein Foto der Anzeige und postet sie auf Facebook. Und dann geschieht ein kleines Weihnachtswunder: Der Post geht innert kürzester Zeit viral und wird über 5000-mal geteilt.

Der einsame Rentner wird überhäuft mit Nachrichten von Menschen, die ihn zu sich nach Hause einladen wollen. So viele Nachrichten, dass er gar nicht weiss, wo er seine Weihnachten nun wirklich verbringen soll. Bisher, so berichtet es die «Berliner Morgenpost», hat er niemandem zu- oder abgesagt. (rsz)