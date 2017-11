Von Andermatt bis Zermatt – der grosse Preisvergleich: Jetzt wird Skifahren billiger

Selbst moderne Beschneiung und Seilbahnen reichen nicht mehr. Um Skifahrer in die Höhe zu locken, überbieten die Bergbahnen einander mit speziellen Aktionen. Das Angebot reicht von dynamischen Preisen und Frühbucherrabatten bis zu Kindern inklusive. In 30 Skigebieten kann man jetzt sogar mit einer Tageskarte schon am Vortag spätnachmittags auf den Berg. Die Preise kommen ins Rutschen.

Das Skiticketing ist so vielfältig, aber auch komplex wie nie. Ueli Stückelberger (48), Direktor vom Verband Seilbahnen Schweiz (SBS), sagt halb im Scherz: «Ich habe keinen Durchblick mehr.» Doch der ist nötig, denn die ersten Skigebiete haben bereits die Wintersaison gestartet. BLICK lichtet das Ticketing-Dickicht und zeigt, wo Sie kein Geld verpulvern.

>Saison-Abos: Saas-Fee VS verkauft bis Dezember Saisonkarten für 233 Franken. Dies ist möglich, weil bereits 77'777 Gäste früh eine sogenannte Wintercard gekauft hatten. Saas-Fee nennt dies selbst ein «revolutionäres Preiskonzept». Tatsächlich ist seither der Skiticket-Markt in Aufruhr. So haben nun 25 Destinationen aus der Romandie ein gemeinsames Saison-Abo, den «Magic Pass», für diese Saison lanciert. Dessen Preis: 649 Franken.

>Familien-Angebote: Viele Skigebiete wollen laut SBS-Direktor Stückelberger besonders für Familien erschwinglich bleiben. In Stoos SZ können Kinder kostenlos mit den Eltern mitfahren. Kauft ein Elternteil in Zermatt VS etwa einen Mehrtagespass, bekommen Kinder unter neun Jahren die «Wolli Card» und damit freie Liftfahrten und kostenlose Übernachtungen in vielen Hotels. Andere Bahnen bieten Skitickets mit Zmittag für Familien: etwa in Atzmännig SG für 125 Franken. «Solche Familienangebote sind wohl eine Reaktion auf die günstigen Saison-Abos in Saas-Fee», so Stückelberger.

>Nur zahlen, was man verfährt: In Zermatt gibt es Punktekarten. Hier zahlt man nicht mehr für die Zeit auf der Piste. Von einem Konto werden Punkte pro Liftfahrt abgezogen. Man muss also nicht mehr hetzen. In Flumserberg SG kann man eine spezielle Tageskarte (Stundenkarte) für 60 Franken kaufen. Gibt man diese früher ab, erhält man bis zu 17 Franken zurück. Die normale Tageskarte kostet 58 Franken.

>Preise je nach Wetter und Nachfrage: Die Bergbahnen Blatten-Belalp in Naters VS haben mit den Pizolbahnen SG ein Preissystem für Tageskarten entwickelt, das sich nach dem Wetter richtet. Besagt die Prognose «bewölkt oder bedeckt», zahlt man 28 Prozent weniger. Bei häufigem Schneefall spart man sogar die Hälfte. Das sind in Belalp 28 statt 56 Franken für einen Erwachsenen, am Pizol 27.50 statt 55 Franken.

>Frühbucherrabatt: Je früher man in Arosa-Lenzerheide GR vor der Skiausfahrt ein Ticket online kauft, desto günstiger ist es. Je mehr für den jeweiligen Tag verkauft sind, desto weniger Rabatt gibts. Ähnliche dynamische Preise gibt es in Andermatt-Sedrun UR, wo am Freitag die Saison losging (siehe Box). Der Basistarif für eine Tageskarte liegt bei 37 Franken. Es gibt bis zu 20 Prozent Frühbucherrabatt. Je nach Wetter und Nachfrage wird aufgeschlagen. Das kennt man von Laax GR her. Wer heute bucht, kann etwa an einigen Januartagen für 51 Franken fahren. Zwischen 10 bis 30 Prozent Rabatt bekommt in der Destination Davos-Klosters GR, wer jetzt online eine Tageskarte für Ende November oder Anfang Dezember kauft. Beispiel: Für nächsten Samstag gibts 20 Prozent Nachlass. Die Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 50.40 Franken statt 63 Franken.