Von Baum erschlagen: Tote wegen Orkantief «Xavier»

Sturmtief «Xavier» hat in Hamburg ein Todesopfer gefordert. Ein entwurzelter Baum sei am Donnerstag im Stadtteil Horn auf ein mit zwei Frauen besetztes Auto gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Insassin kam dabei ums Leben.

Mit orkanartigen Böen sorgte «Xavier» am Donnerstag für Chaos bei der Bahn in Norddeutschland. Der gesamte Zugverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wurde eingestellt, wie das Unternehmen in Berlin und Hamburg mitteilte. Bereits zuvor mussten immer wieder Strecken gesperrt werden, etwa weil Bäume auf Gleise fielen oder Sturmschäden an Oberleitungen auftraten.

«Xavier» zog am Donnerstag nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts mit schweren Sturm- und Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als hundert Stundenkilometern über einen breiten Streifen in der nördlichen Landeshälfte. Betroffen sind Gebiete vom nördlichen Nordrhein-Westfalen bis ins südliche Schleswig-Holstein sowie weiter bis nach Brandenburg und Sachsen. (SDA)