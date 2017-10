Von Besserung keine Spur: Céline-Mobberin machte aus der Psychi weiter

Sie drohte, verleumdete, mobbte: I.F.* (16) aus Dietikon ZH war berüchtigt für ihre Gemeinheiten, die sie via Snapchat verbreitete. Besonders hatte sie es auf Céline (†13) aus Spreitenbach AG abgesehen. Als Céline dann auch noch von ihrem Schwarm C.C. (15) mit privaten Fotos unter Druck gesetzt wurde, hielt sie es nicht mehr aus und nahm sich am 28. August das Leben (BLICK berichtete).

Suizidgefährdet

Als Célines Eltern danach gegen die beiden Anzeige erstattet, gelobt Mobberin I. F. in einem Brief Besserung. Als Massnahme wird sie in der Psychiatrie Winterthur (ipw) untergebracht. Sie sei suizidgefährdet gewesen, sagen Freunde.

«Hör mal zu, du kleine Nutte! Wir finden dich schon»

Doch von Besserung keine Spur. Auf Instagram taucht im September ein Video der Mobberin auf, in dem sie einem weiteren Opfer droht: «Hör mal zu, du kleine Nutte! Wir finden dich schon. Du wirst genauso sterben wie Céline.» Aufgenommen hat I .F. das Video in der Psychiatrie, deren Räumlichkeiten im Hintergrund erkennbar sind!

Wie die ipw BLICK bestätigt, verstiess sie damit gegen ein Verbot. Jugendliche stationäre Patienten dürften ihre Smartphones nur eingeschränkt nutzen und müssen bei der Ankunft eine Vereinbarung dazu unterschreiben. «Film, Foto- oder Tonaufnahmen auf der Station sind strikte untersagt», sagt Sprecherin Jacqueline Wettstein