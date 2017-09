Von der Alp zur Armee nach Bern: Die letzten 57 Quälhof-Tiere werden verkauft

Rund 45 Pferde und gut 12 Rinder vom berüchtigten Quälhof von Pferdezüchter U.K. haben trotz Kälte die vergangenen Tage noch auf Alpbetrieben in Davos und Engadin verbracht. Jetzt meldet der Mediendienst des Kantons Graubünden, dass die Tiere von der Alp geholt und an Standorte in Talbetrieben untergebracht wurden.

Später sollen sie ins Armeekompetenzzentrum Schönbühl BE gebracht werden, wie Walter Hofstetter, Leiter Informationsdienst des Kantons Thurgau meldet. «Sie bleiben bis am 27. September an ihren jetzigen Standorten und werden dann von der Armee nach Schönbühl transportiert». Sie sollen dann verkauft werden – das Verkaufsdatum steht allerdings noch nicht fest. (fr)