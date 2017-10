Von der Überholspur zurück in den Boxenstopp: Mädchen greifen nach den Sternen – oder etwa nicht?

Heute ist Internationaler Mädchentag

Auf der ganzen Welt übernehmen heute Mädchen die Positionen von Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Rund 600 Chefs in 60 Ländern folgen dem Ruf des Kinderhilfswerks Plan International und lassen Mädchen an ihrer Rolle teilhaben. Das Motto «Girls Takeover» (Jetzt übernehmen die Mädchen) soll Mädchen und junge Frauen motivieren, selbstbewusst durchs Leben zu gehen und an ihr Potenzial zu glauben. Dazu gibts heute eine Sonderausgabe des Blick am Abend: Mit starken Frauen, die Mädchen Mut machen.