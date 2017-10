Vor Club in Basel: Frauen prügeln 19-Jährige bewusstlos

In Basel ist eine 19-Jährige in der Nacht auf heute Opfer einer Prügel-Attacke geworden. Bei den Täterinnen handelte es sich um zwei junge Frauen. Sie hatten ihr Opfer in einem Hauseingang auf Höhe der Tramhaltestelle Heuwaage abgepasst, die Frau zu Boden geschlagen und dann mit mehreren Fusstritten gegen Oberkörper und Kopf traktiert. Anschliessend rannten sie davon.

Eine Frau, die sie begleitet hatte, kümmerte sich um die Verletzte und alarmierte die Rettungskräfte. Das Opfer sei zeitweise nicht mehr ansprechbar gewesen, teilt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit. Die Sanität brachte die Frau auf die Notfallstation.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverlauf und den Täterinnen machen können. Beide Frauen sind um die 20 Jahre alt, eine der beiden hatte lange schwarze Haare und trug ein bauchfreies rosa Oberteil und helle Jeans mit einem Gürtel. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei oder dem nächsten Polizeiposten zu melden. (lha)