Vor den WorldSkills in Abu Dhabi: In diesen Berufen sind wir Weltspitze

Landschaftsgärtner

Fünfmal Gold, zweimal Silber an den letzten zehn Austragungen der WorldSkills. 2015 fand die Berufs-WM letztmals statt, damals gab es Silber, zuvor zweimal nacheinander Gold. Unabhängig vom Erfolg gehören die Wettkämpfe der Landschaftsgärtner auch zu den spektakulärsten. Hier wird nicht klein-klein gebaut, sondern gross. Richtige Gärten werden auf dem Wettkampfgelände konzipiert und erstellt. Wieder mit Schweizer Edelmetall? Wir hoffen es für das diesjähriger Zweier-Team Nils Bucher aus Sarnen und Benjamin Räber aus Herlisberg LU.

Plattenleger

Plättli an Plättli, nicht nur exakt und effizient, sondern auch formenreich und farbig. Das können die Schweizer offenbar. An den letzten zehn WorldSkills holten wir viermal Gold und je zweimal Silber und Bronze. Zu 80 Prozent gibt es also eine Medaille. Gute Aussichten für Martin Schuler aus Wädenswil ZH.

Schreiner

Der Beruf wird unterteilt in zwei Sparten: Möbel- und Bauschreiner. Doch das scheint unseren Teilnehmern egal zu sein – in beiden Disziplinen sind wir top! Für die Möbelschreiner gab es in den letzten zehn Anläufen sechs Medaillen (3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze), für die Bauschreiner deren acht (1x Gold, 5x Silber, 2x Bronze). Dieses Jahr am Start: Sven Bürki aus Lanzenneunforn TG an den Möbeln und Fabio Holenstein aus Bazenheid SG auf dem Bau.

Zimmermann

Mit Holz sind wir in der waldigen Schweiz offenbar stark. Nicht nur bei den Schreinern, auch bei den Zimmerleuten. Die Bilanz der letzten zehn Austragungen: drei Goldmedaillen, dreimal Silber und einmal Bronze. Perfekte Vorzeichen für den diesjährigen Starter: Florian Nock aus Turbenthal ZH.

Die Schweizer Berufsnati Nach dem Europameister- soll der Weltmeistertitel her. Das duale Berufsbildungssystem in unserem Land ist einzigartig. Junge Schweizer Berufsleute stellen das an Meisterschaften immer wieder unter Beweis. Elf Frauen und 27 Männer bilden das SwissSkills-Team, das vom 15. bis 18. Oktober in Abu Dhabi an der Berufs-WM um Medaillen kämpft.

Bekleidungsgestalterin

Die Schweiz, kein Land der grossen Mode? Denkste. In zehn Anläufen gab es bei der Modetechnologie fünf Medaillen, darunter drei goldene und je eine in den anderen Farben. Das sollen uns die Teilnehmer aus den Fashion-Kapitalen dieser Welt erst mal nachmachen. Dieses Jahr am Start: Flurina Rüesch aus St. Gallen.

Restaurant-Service

Da soll noch einer von der «Service-Wüste» Schweiz sprechen. An den WorldSkills beweisen wir immer wieder das goldene Gegenteil. Drei Titel gab es in dieser Disziplin in zehn Austragungen, dazu einmal Silber. Dafür braucht es Charme und Fingerfertigkeit am Tisch. Schliesslich muss man auch selbst ein Tartar zubereiten können und sich mit Wein, Kaffee und Zigarren auskennen. So wie Teilnehmerin Tatjana Caviezel aus Uetliburg SG.

Koch

Gold gibt es selten, aber Silber fast im Abonnement bei den Schweizer WorldSkills-Köchinnen und Köchen. In Zahlen: acht Medaillen in zehn Jahren, je einmal Gold und Bronze – aber gleich sechsmal Silber! Ein Sieg wäre wieder mal fällig, den gab es zuletzt 1999. Teilnehmerin Evelyne Tanner aus Neukirch TG würde sich aber sicherlich auch über eine Fortsetzung der Silber-Serie freuen.