Vor einem Jahr wurde er zum Präsidenten gewählt: 52 Wahrheiten über Donald Trump

Es ist Fakt, dass Donald Trump ...

... 1991 für seinen Gastauftritt im Film «Mein Geist will immer nur das Eine» zum schlechtesten Nebendarsteller gewählt wurde.

… die britische Prinzessin Diana (†36) mit Blumen überhäufte und sie zu einem Date überreden wollte.

… mit 27 Jahren schon 14’000 Wohnungen besass.

… lieber selber Auto fahren würde, als chauffiert zu werden.

… einst einen eigenen Wodka «Destillierter Erfolg» produzierte.

… die Luxus-Fluglinie «Trump Airlines» gründete.

… keinen Alkohol trinkt, weil sein Bruder Fred jr. (†43) daran gestorben ist.

… auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood einen eigenen Stern hat.

… Angst vor Keimen hat und daher oft das Händeschütteln vermeidet.

… mit 13 Jahren an die Militärschule geschickt wurde, weil sich seine Lehrer über ihn beklagten.

… sich mit einem ärztlichen Attest vor einem Armee-Einsatz in Vietnam drückte.

… als Startkapital von seinem Vater eine Million Dollar erhielt.

… zwar gegen Migranten wettert, selber aber auch der Sohn einer Migrantin aus Schottland ist.

… von 2001 bis 2009 Mitglied der Demokraten war.

… ein Vermögen von rund drei Milliarden Dollar besitzt.

… Mitgründer der Miss-Universe-Organisation war.

… Manhattan mit dem Trump Tower, dem Trump World Tower, dem Trump Building, dem Trump International Hotel and Tower quasi mit eigenen Wolkenkratzern zugepflastert hat.

… auch in Stuttgart (D) ein Hochhaus bauen wollte.

… bei 16 Büchern wie «Gib niemals auf», «Nicht kleckern, klotzen!» und «Wie man reich wird» mitgewirkt hat.

… der reichste Präsident der US-Geschichte ist.

… der Präsident mit den meisten Ehe-Scheidungen ist. Trump ist zum dritten Mal verheiratet.

… die brutale Foltermethode Waterboarding toll findet.

… kritische Fragen von Journalistinnen mitunter auf deren Menstruationsbeschwerden zurückführt.

… wegen seiner Frisur Namensgeber der Motten-Art «Neopalpa donaldtrumpi» war.

… an seiner Hochzeit 2005 Hillary Clinton (70) zu seinen Gästen zählte.

… fünffacher Vater ist.

… nicht an die von Menschen verschuldete Klimaerwärmung glaubt.

… Barack Obama (56) angeboten hat, gratis auf seinen Golfplätzen zu spielen.

… von einer schottischen Uni den Ehrendoktor erhielt. Die Auszeichnung wurde aber später widerrufen.

… mit «The Apprentice» eine sehr erfolgreiche TV-Reality-Show hatte, in der er Angestellte für sein Unternehmen suchte und feuerte.

… acht Grosskinder hat.

… sich von der christlichen Predigerin und Buchautorin Paula White (51) spirituell beraten und motivieren lässt.

… 1988 Mike Tyson (51) beim Boxkampf gegen Michael Spinks (61) als Berater zur Seite stand.

… ab 2004 unter «Trumped» einige Jahre das Tagesgeschehen am Radio kommentierte.

… beim «Kampf der Milliardäre» seinem gefesselten Gegner Vince McMahon (72) im Wrestling-Ring den Kopf kahl schor.

… schon in 3500 Gerichtsverfahren involviert war, von denen er 1900 selber angestrengt hatte.

… 1986 US-Botschafter in der UdSSR werden und den Kalten Krieg «innerhalb einer Stunde» beenden wollte.

… der Clinton-Foundation 100’000 Dollar spendete.

… seinen Slogan «Make America Great Again» vom früheren US-Präsident Ronald Reagan (†93) geklaut hat.

… mit Saudi-Arabien einen Waffendeal in der Höhe von 110 Milliarden Dollar abschloss.

… seine Mitarbeiter fast öfters wechselt als seine Hemden.

… auf seinen Lohn als Präsident verzichtet. Die 400’000 Dollar jährlich sind für ihn sowieso ein Klacks.

… mit einem Handicap von 2,8 zu den sehr guten Amateur-Golfern gehört.

… die Todesstrafe befürwortet.

… eine sehr klare, einfache und leicht verständliche Sprache spricht. Vor Jahren hatte er laut Sprachforschern deutlich komplexerer Satzstrukturen benutzt.

… Ehrenbürger der Stadt Doral in Florida ist.

… von «Time» zur Person des Jahrs 2016 gekürt wurde.

… Frauen liebt und mit anzüglichen Bemerkungen oft überbordet.

… in mehreren Filmen mitspielte. In «Kevin – Allein in New York» hat er sich sogar einen Kurzauftritt ausbedungen.

… seine «Trump University» mit Kursen zu Unternehmensgründung, Immobilienhandel und Vermögensvermehrung wegen Lockvogel-Angeboten wieder schliessen musste.

… lange ein altes Samsung-Handy benutzt hat.

… Rapper Snoop Dogg (46) ins Gefängnis stecken will, weil dieser in einem Video auf einen Trump-ähnlichen Mann schiesst.