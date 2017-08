Vorsicht vor Augenschäden: Amazon verkaufte Fake-Brillen für Sonnenfinsternis

Schaut nicht direkt in die Sonne! An diese Empfehlung können sich die meisten noch erinnern. Die letzte Sonnenfinsternis in der Schweiz ist gar noch nicht so lange her. Sicherer gehts mit Spezialbrillen, die man auch auf Amazon.com kaufen kann. Bei einigen Produkten ist aber Vorsicht geboten.

Diverse Billigbrillen-Modelle musste der Webshop-Gigant nämlich von seiner Website nehmen. Dies, weil gewisse Modelle gefährlich seien und «nicht den Industriestandards entsprechen», schreibt Amazon in einem Statement.

Fake-Brillen-Käufer bekommen Geld zurück

Der Internet-Handelsriese habe die Fake-Brillen-Anbieter angeschrieben und eine Erklärung dazu verlangt, ob die Spezialbrillen «echt und zertifiziert» sind. Alle Verkäufer, die keine Rückmeldung gaben, wurden automatisch von der Amazon-Webseite gestrichen. Man habe aus Vorsicht gehandelt, weil die Fake-Brillen schwere Schäden am Auge verursachen können.

Jene Kunden, die falsche Brillen gekauft haben, haben immerhin Anrecht auf eine Rückerstattung. Wie viele auf die Billigvarianten reinfielen, ist nicht klar.

Totale Sonnenfinsternis in den USA

Es dürften aber nicht wenige sein: Derzeit bereiten sich Millionen von US-Amerikanern auf die totale Sonnenfinsternis vor, die am 21. August über ihrem Land zu beobachten sein wird.

Ein seltenes Ereignis: 38 Jahre ist es nun her, dass in den USA der Mond zum letzten Mal die Sonne in den Schatten gestellt hat. Das Naturspektakel wird von der West- bis zur Ostküste des Landes zu sehen sein, von Oregon bis South Carolina.

Die Schweiz muss sich ein bisschen länger gedulden. Unsere nächste totale Sonnenfinsternis findet erst am 3. September 2081 statt. (na)