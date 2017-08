Vorsicht vor dem Hipster

Hipster tragen Bart, schlürfen Club-Mate-Limo und sprechen gerne Englisch. Nun warnt der deutsche CDU-Politiker Jens Spahn (37) vor der Bewegung: «In Berlin hat sich eine völlig neue Parallelgesellschaft entwickelt.» Es sei eine «anbiedernde Bereitschaft, vorschnell und ohne Not die eigene Muttersprache hintanzustellen – selbst in Situationen, wo das gar nicht nötig wäre.» Jene Deutschen, die des Englischen nicht mächtig seien, sowie Zuwanderer, die man in Deutschkurse schicke, bezeichnet der bekennende Schwule als Opfer der «elitären Hipster». Jetzt prasselt Spott über Spahn herab. Auf seiner Homepage schreiben User: «Lady Gaga will in Deutschland nicht auf Deutsch singen – mir spahnt da Übles!»