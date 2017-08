Wanderer stösst auf Armeemunition beim Sanetschpass: «So etwas kann doch gefährlich werden!»

Dominic Truffer wanderte am Montag hoch zum Sanetschpass. Das warme Wetter lockte ihn zur kühlen Gletscherluft oberhalb des Rhonetals. Doch dann wurde ihm ganz heiss: Am Rande des Tsanfleurongletschers entdeckte er Munition – und zwar haufenweise. «So, wie die ausgesehen hat, dachte ich sofort, dass sie noch scharf sein muss», sagt Truffer zu BLICK. Wer die Munition dort aufgeschichtet hat, weiss er nicht, «vielleicht war sie schon lange unter dem Eis und ist erst jetzt aufgetaucht», so seine Vermutung.

Weil er etwas weiter vom Fundort entfernt noch mehr Munition fand, die nicht feinsäuberlich gestapelt war, machte er sich Sorgen. «So etwas kann doch gefährlich werden – darum habe ich die Kantonspolizei Wallis über meinen Fund informiert», sagt Truffer.

Munition soll am Donnerstag abtransportiert werden

Diese hat den Fall an die Blindgängermeldezentrale der Schweizer Armee (BMZ) weitergereicht. «Der Wanderer hat Munition von Fliegerabwehrkanonen gefunden, die von Savièse aus abgeschossen wurden», sagt der zuständige Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden will. Es müssen Kanonen sein, die zwischen 1939 und 1950 eingesetzt wurden.

Noch kann die BMZ nicht sagen, wie gefährlich sie sind. «Wir müssen, sobald das Wetter es zulässt, jemanden hoch schicken, damit der Fund untersucht werden kann.» Geplant ist, dass die Munition morgen Donnerstag abtransportiert werden kann.

Der Tsanfleurongletscher gibt immer wieder verschollene Gegenstände frei. Manchmal auch Menschen. Wie vor wenigen Wochen, als zwei Leichen gefunden wurden. Es handelte sich um das seit dem 15. August 1942 vermisste Ehepaar Marcelin und Francine Dumoulin.