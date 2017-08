Wann kommt U-Häftling R.G. (29) aus Zürich dran? Erster G20-Chaot in Deutschland vor Gericht

Im Zusammenhang mit den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat am Montag in Deutschland ein erster Prozess gegen einen mutmasslichen Gewalttäter begonnen. Der Angeklagte sitzt seit dem 7. Juli in Untersuchungshaft.

14.31 Uhr , Aktualisiert 15.28 Uhr 3 Reax

