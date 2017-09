Was bedeutet dir dein Geburtstag?

Lieber Herr Ramspeck

Zuerst einmal ein herzliches «Masel tov»! Nun zu Ihrer Frage: Ein Bekannter meiner Eltern sagte einst folgendes während einer Beerdigung: «Ich nehme mir immer frei für Beerdigungen von Menschen, die ich kannte, ohne auch nur eine Sekunde lang zu zögern. Wenn jedoch eine Hochzeit stattfindet, überlege ich zweimal, ob ich Zeit habe. Das soll so nicht sein.» Wir sprachen dann darüber, wie viel Wert und Bedeutung wir freudigen Events zuordnen und ob wir diese so würdigen, wie sie es verdient haben. Es steht so oft das Negative im Vordergrund. Aber was ist mit all dem Schönen? Das Leben gibt uns leider oft genug Anlass zur Trauer, ohne uns nach Erlaubnis zu fragen. Und wenn uns das Leben Gründe zum Feiern – wie Geburten, Hochzeiten und eben auch Geburtstage – vor die Füsse schmeisst, sollten wir diese wahrnehmen. Ich liebe meinen Geburtstag und feiere ihn jedes Jahr. Je älter ich werde, desto bescheidener werden die Feten, aber die Feierlichkeit findet immer in einem liebevollen Rahmen statt, mit Menschen, die ich liebe und schätze. Wir kommen zusammen, nehmen uns Zeit füreinander und freuen uns einfach. Und das sollte man so oft wie möglich tun.