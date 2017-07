Was für ein rührender Heiratsantrag! Er bekam gleich zweimal ein Ja

Die Schwestern Ashley (23) und Hannah (15) Schaus aus dem US-Bundesstaat Indiana sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Eine Beziehung, die wegen Hannahs Down-Syndrom weit über Schwestern-Liebe hinausgeht. «Ich kümmere mich um Hannah und beschütze sie. Wir haben eine ganz spezielle Beziehung», erzählt Ashley dem US-Sender Fox.

Das weiss auch Ashleys Verlobter Will Seaton, der sich bei seinem Heiratsantrag was ganz Besonderes einfallen liess: Er machte gleich beiden einen Antrag. Und erhielt gleich zweimal ein Ja.

Willst du meine beste Freundin werden?

Will und Ashley lernten sich 2010 kennen. Damals schon stellte Ashley klar, dass nichts zwischen sie und ihrer Schwester kommen würde. «Um mit mir zusammen zu sein, musst du auch sie akzeptieren und lieben», sagte sie ihrem damaligen Freund.

Will habe das sofort akzeptiert – und Hannah vom ersten Tag an wie eine kleine Schwester behandelt.

Dennoch war Ashley sichtlich überrascht, als er am 8. März 2016 beiden einen Antrag machte: «Er ging auf die Knie und fragte Hannah, ob sie seine beste Freundin für immer werden wollte!» Zu Tränen gerührt stimmte sie zu.

Und so werden an der Hochzeit am 7. Oktober nicht nur Will und Ashley ein Gelübde ablegen – sondern auch Hannah und Will. «Wir haben unser Haus bewusst in der Nähe von Hannah gebaut, damit wir viel Zeit mit ihr verbringen können», sagt Ashley.

«Ich möchte, dass Hannah immer an meiner Seite ist; wenn ich eine Familie gründe und meine Kinder grossziehe.» (maz)