Was hältst du vom Massentourismus?

Lieber Herr Ramspeck

Warum gehen Sie davon aus, dass mir Zeit und Geld fehlen? Nun gut. Gehen wir davon aus, es würde einen stolzen Batzen und ein paar freie Wochen regnen. Dann würde ich mir meinen Traum von Afrika erfüllen – einer Reise in eine Fauna und Flora, die ich nur aus zahlreichen Dokumentationen kenne. Weite, unberührte Natur, wilde Tiere, Sprachen, die meine Ohren noch nie gehört haben.

Weiter wünschen sich meine Schwestern und ich schon lange einen XXL-Spaziergang durch Schottland. Während ich noch vor acht Jahren von New York und anderen Metropolen schwärmte, so merke ich, dass mich diesbezüglich die Altersweisheit langsam einholt. Es käme mir heute nicht mehr in den Sinn, mich 55 Minuten lang für den Eiffelturm einzureihen.

Diese Sachen, die man vermeintlich gemacht haben muss, denen messe ich keine Bedeutung mehr zu. Stattdessen ist es doch viel wichtiger, die tollen Cafés in den Seitenstrassen und gutes Essen in netter Gesellschaft zu geniessen. Atmosphäre zu inhalieren, anstatt Attraktionen nachzujagen. So scheint mir nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit richtig und sinnvoll investiert zu sein.