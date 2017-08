Was halten Sie von einer To-do-Liste vor dem Tod?

Was halten Sie von einer To-do-Liste vor dem Tod?

Lieber Herr Ramspeck Hatten oder haben Sie eine Bucketlist? Eine Liste also mit all den Sachen, die Sie vor Ihrem Ableben noch erleben möchten? In meiner Generation ist es gang und gäbe, eine Bucketlist aufzustellen. Ich deute dies einerseits als Zeichen unseres Wohlstands, der uns zu träumen erlaubt, und erkenne gleichzeitig unseren Drang nach Selbstverwirklichung. Hätte man zu Ihrer Zeit Bucketlist-Schreiber ernst genommen? Und verraten Sie mir, was auf Ihrer steht?

14.48 Uhr , Aktualisiert 14.49 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen