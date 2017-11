Wasser auf die Mühlen der No-Billag-Initianten: SRG-Mitarbeiter zahlen immer noch keine Gebühren

Die Abstimmungskampagne zur No-Billag-Initiative ist voll im Gang. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) ringt um ihre Zukunft. Allzu geschickt tut sie es aber nicht. Offenbar ist es nach wie vor so, dass die SRG-Mitarbeiter keinen Rappen Billag-Gebühren bezahlen müssen. Das ist Wasser auf die Mühlen der SRG-Kritiker.

Eigentlich hatte die SRG bereits 2014 beschlossen, die Übernahme der Billag-Gebühren für sämtliche Mitarbeiter abzuschaffen. Was ist bei der Umsetzung dieses Beschlusses passiert? BLICK hat bei der SRG nachgefragt.

SRG-Mitarbeiter sollten per 2019 auch Billag-Gebühren zahlen

Es sei gemäss den aktuellen Anstellungsbedingungen so, dass die SRG die Empfangsgebühren ihrer Mitarbeitenden übernehmen – so wie Verlage ihre Verlagsprodukte den Mitarbeitenden teilweise kostenlos zur Verfügung stellen. Mit der Umstellung des Gebührensystems per 2019 sei aber die «lange Zeit der branchenüblichen Übernahme durch den Arbeitgeber nicht mehr gerechtfertigt», so die Medienstelle.

Die SRG verhandle derzeit mit den Gewerkschaften über neue Gesamtarbeitsverträge und eben auch den angesprochenen Regimewechsel, dass die SRG-Mitarbeiter künftig die Billag-Gebühren selbst berappen müssen. Das Ergebnis werde zur gegebenen Zeit kommuniziert.

«Rundschau»-Brotz schaltet sich in die Diskussion ein

Auf dem sozialen Netzwerk Twitter läuft die Debatte bereits emotional ab. «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz (48) versucht in einem Tweet dem Zürcher Kantonsrat Claudio Schmid (SVP) zu erklären, weshalb er und seine Kollegen ihrem Arbeitgeber derzeit keine Gebühren zahlen müssen.

Immerhin: Die Spitzenkader des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und SRG-Unternehmenseinheiten bezahlen ihre Gebühren bereits heute selber.