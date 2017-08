Wasser für Bedürftige: Brauerei stoppt Bier-Produktion, um «Harvey»-Opfern zu helfen

Die Brauerei Anheuser-Busch hat diese Woche die Produktion ihres Biers eingestellt, um ihre ganzen Kapazitäten auf das Abfüllen von Trinkwasser zu setzen. Die Flaschen sollen in Gebiete, die besonders hart vom Sturm «Harvey» heimgesucht wurden, verschickt und an Menschen, die sich nicht vor dem Hurrikan absichern konnten, verteilt werden.

Mehr als 50'000 Flaschen seien schon verpackt und zum Transport bereit, sagte die Sprecherin der Brauerei Sarah Schilling sagte zu «Fox 5 News».

Nicht die erste Hilfaktion

«Während des Jahres unterbrechen wir von Zeit zu Zeit unsere Produktion in Cartersville, Georgia, um Notfall-Trinkwasser zu produzieren, um Gemeinschaften im ganzen Land in der Krise helfen zu können.» Indem man die ganzen Produktions- und Logistikkräfte auf die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser fokussiere, könne man in solchen Situationen am besten helfen, betonte Schilling.

Schon in den vergangenen Jahren hat die Brauerei die Opfer der Überflutungen in Texas und Oklahoma, des Hurrikans Matthew und Sandy, sowie die Feuerwehrmänner in Washington mit kostenlosem Trinkwasser versorgt. (man)