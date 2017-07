Die britische Regierungschefin Theresa May (60) hat angekündigt, die Personenfreizügigkeit für Bürger aus der Europäischen Union (EU) im März 2019 zu beenden. Doch nicht nur Bürger vom EU-Festland zittern vor den Folgen des Brexits. Auch den Schotten wird es bange.

Muss drei Jahre reifen

Denn ihr Nationalheiligtum, der schottische Whisky, könnte Probleme bekommen. Der gehört nämlich zu rund 250 sogenannten geographischen Indikatoren, die die EU in ihren Handelsabkommen mit anderen Staaten schützt. Dazu gehört etwa griechischer Ouzo, schwedischer Punsch, Cassis de Dijon, Grappa aus Italien und eben: «Scotch Whisky».

So verhindert die EU, dass billige Kopien dieser Produkte mit demselben Namen auf den Markt kommen. Bis jetzt darf sich ein Destillat nur «Scotch Whisky», wenn es in einer schottischen Destillerie hergestellt wurde, mindestens 40 Volumenprozent Alkoholanteil hat und mindestens drei Jahre in Eichenholzfässern unter Zollverschluss in Schottland gereift ist.

Amerikaner fordern bereits Aufweichen

Tritt jetzt Grossbritannien samt Schottland aus der EU aus, fällt auch der Markenschutz von schottischem Whisky weg. Eine Verwässerung der Marke wäre die Folge. Die Angst davor wird bei den Schotten immer konkreter: Denn in Gesprächen über ein Freihandelsabkommen zwischen Grossbritannien und den USA haben die Amerikaner offenbar den Wunsch platziert, die Vorschriften für Whisky sollten aufgeweicht werden.

Nun hat der schottische Wirtschaftsminister Keith Brown die Regierung in London aufgefordert, Scotch Whisky auch nach dem Brexit zu schützen. «Die EU-Gesetze müssen nach dem Brexit garantiert sein», sagte Brown laut Medienberichten. Andernfalls sei die Branche im Land nach dem EU-Ausstieg in Gefahr. Und die ist mehrere Milliarden schwer. (grv)