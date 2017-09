Wegen drohendem Rückzug der USA: Weltklimarat sucht neue Einnahmequellen

Wegen schlechter Zahlungsmoral seiner Mitglieder und einem allfälligen Rückzug der USA sucht der Weltklimarat (IPCC) nach neuen Einnahmequellen. Dies hat der Rat an seiner 46. Session in Montreal beschlossen. In Frage kommen etwa Crowdfunding oder Stiftungen.

