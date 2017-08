Wegen «emotionalem Stress»: Sex-Lehrerin muss Schüler 1 Million zahlen

Die 31-jährige Englischlehrerin Jennifer Caswell aus Oklahoma muss 15 Jahre in Haft, davon fünf auf Bewährung, wegen Vergewaltigung.

Die Lehrerin hatte 2015 mit einem damals 15-jährigen Schüler sechsmal Sex, berichtet «Bild». Seitdem sitzt Caswell, die Mutter eines achtjährigen Sohnes ist, hinter Gitter.

Jetzt hat das Zivilgericht noch eine zusätzliche Strafe ausgesprochen. Die Verurteilte muss dem Sex-Opfer eine Entschädigung von einer Million Dollar zahlen. Grund: Die Englischlehrerin habe ihm emotionalen Stress zugefügt. Der Richter meint: «Das Opfer zeigt Gefühle der Isolation, Depression, und es gibt sich selbst die Schuld.»

Keine normale Beziehung mehr möglich

Als die Affäre aufflog, habe sich das Leben des Sex-Opfers drastisch geändert: Der damalige Achtklässler sei ein beliebter Sportler gewesen – aber danach sei er gehänselt worden. Und gemobbt. So sehr, dass er die Schule wechseln musste.

Das Gericht sieht den psychologischen Schaden und meint, dass er nie mehr eine normale Beziehung führen oder weibliche Autoritäten respektieren können wird. Mit diesem Urteil sollen Lehrer gewarnt werden, ihre Schutzbefohlenen nicht auszunutzen.

Lehrerin: «Er hat mich verführt»

Caswell sagte in einem TV-Interview vor zwei Jahren, vor ihrer Verurteilung: «Ich habe nichts erzwungen. Ich habe ihn nicht manipuliert. Ich habe auch nicht nach meinen Vorteilen gesucht.» Laut Caswells Angaben habe sie ihr Ehemann nicht mehr geliebt. Deshalb ging sie auf die Annäherungsversuche des Jungen ein.

Er habe sie verführt – nicht sie ihn. Er sei zu ihr in die Klasse gekommen und habe sie geküsst. Dann soll die Sache ihren Lauf genommen haben: «Der erste Sex dauerte zehn Minuten, wir waren noch teils bekleidet.»

Sex hätten sie nicht nur im Klassenzimmer gehabt, sondern auch im Auto, im Haus der Lehrerin und im Haus des Vaters des Knaben.

In flagranti erwischt

Als die Englischlehrerin dem Schüler über 1000 Kilometer nach Mississippi hinterherflog, schaltete der Bub die Polizei ein. Beide wurden darauf in flagranti in einem Motel erwischt. Die Englischlehrerin wurde in Handschellen abgeführt.