Peinliche Panne: Nazi-Magazin findet den Weg in Coop-Regale

Peinliche PanneNazi-Magazin findet den Weg in Coop-Regale

In mehreren Coop-Filialen in der Schweiz wurde am Montag die Nazi-Zeitschrift «Schwerterträger» angeboten. Neben den Kunden ist auch das Coop-Management entsetzt – offenbar sind die Magazine durch einen Fehler seitens der Lieferanten in die Regale gelangt.

17.46 Uhr , Aktualisiert vor 32 Minuten 0 Reax

