Wegen Monster-Taifun Lan mit 252 km/h: Swiss-Passagiere hocken in Tokio fest

Taifun Lan groundet den morgigen Swiss-Flug in die japanische Hauptstadt Tokio. Die Swiss-Medienstelle bestätigt Informationen von BLICK. Betroffen ist der Hinflug am Sonntag und der Rückflug nach Zürich derselben Maschine am Montag. Über 400 Passagiere stecken deshalb fest, teilt die Swiss BLICK mit. Ihnen wird wenn möglich einen alternativen Flug über Shanghai oder Hongkong angeboten.

Der Taifun nähert sich mit gewaltigen Windstärken dem japanischen Festland. Am Sonntag wird er über den Inselstaat hinwegfegen. Der Flugverkehr dürfte über ganz Tokio zum Erliegen kommen. Beim Wirbelsturm werden Windstärken von bis zu 252 Kilometer pro Stunde gemessen. Experten befürchten auch Erdrutsche und anschwellende Flüsse. Lan ist der 21. Taifun der Saison.

Am Sonntag finden in Japan Unterhauswahlen statt. Wegen des Wirbelsturms gehen Verantwortliche davon aus, dass die Japaner zuhause bleiben und die Wahlbeteiligung tief sein wird.