Wegen Nationalfeiertag-Fest: Saudi-Arabien lässt erstmals Frauen ins Sportstadion

Wegen Nationalfeiertag-FestSaudi-Arabien lässt erstmals Frauen ins Sportstadion

In Riad durften am Samstag hunderte Frauen erstmals in ein Sportstadion. Dort konnten sie das Nationalfeiertag-Fest zusammen mit den Männern mitverfolgen.

02.38 Uhr , Aktualisiert 11.06 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen