Wegen Regenfällen in Nizza: Swiss-Flug muss nach Zürich umkehren

Wegen Regenfällen in NizzaSwiss-Flug muss nach Zürich umkehren

Wegen heftigen Regenfällen an der Côte d'Azur musste eine Swiss-Maschine am Samstag auf dem Flug nach Nizza wieder nach Zürich umkehren. Davor kreiste die Maschine mehrmals in der Luft.

17.20 Uhr , Aktualisiert 18.14 Uhr 5 Reax

teilen teilen teilen