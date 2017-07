Wegen Schweizer Hanfzigaretten: Österreich verschärft Grenzkontrollen

Diese Woche startete der offizielle Verkauf von Hanfzigaretten. Die Kippen erfreuten sich grosser Beliebtheit und waren Mitte Woche in fast allen 700 Coop-Filialen ausverkauft.Wer damit ins benachbarte Ausland reisen will, muss allerdings aufpassen. Denn der THC-Wert in unseren Kippen übersteigt die erlaubte Norm in Österreich. «Somit fallen sie unter den Begriff Suchtgift und unter das Suchtmittelgesetz», heisst es beim zuständigen Finanzministerium in Wien, wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

Die österreichischen Zollbehörden machen deshalb mobil gegen die Schweizer Hanfzigaretten. Sie wollen die Grenzübergänge zur Schweiz strenger kontrollieren, um die Einfuhr der Raucherware zu verhindern. Es kommt zu «risikoorientierten Kontrollen», sagt eine Sprecherin des Ministeriums zur «Sonntagszeitung».

Wer mit den Hanfzigaretten erwischt wird, riskiert eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Auch in Deutschland ist die Einfuhr der Zigis strafbar. (man)