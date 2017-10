Wegen Streik in Frankreich: Easyjet streicht über 100 Flüge in der Schweiz

Die Fluggesellschaft Easyjet kann am 9. und am 10. Oktober insgesamt 104 Füge von und nach Destinationen in Frankreich nicht durchführen. Der Grund ist ein Streik der französischen Fluglotsen.

Von der Annullation betroffen sind am 10. Oktober auch insgesamt 14 Flüge von und nach Genf und Basel, wie Easyjet am Montag mitteilte. Die Fluggesellschaft bietet den betroffenen Passagieren eine Umbuchung auf spätere Flüge oder eine Rückerstattung an. (SDA)